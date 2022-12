Il business non si ferma mai: personale e operazioni aziendali possono essere sempre connessi. Come?

Il termine "Partner Content" viene utilizzato per descrivere il contenuto del marchio che viene pagato e controllato dall'inserzionista piuttosto che dal team editoriale di Euronews. Questo contenuto è prodotto dai dipartimenti commerciali e non coinvolge lo staff editoriale di Euronews o i giornalisti della redazione. Il partner finanziatore ha il controllo degli argomenti, del contenuto e dell'approvazione finale in collaborazione con il dipartimento di produzione commerciale di Euronews.

Nella corsa alla trasformazione digitale e alla relativa competitività, le aziende hanno l’esigenza di divenire sempre più flessibili e di garantire che il personale e i processi siano sempre collegati, adeguando al contempo tali connessioni alla crescita dell’azienda e al processo di internazionalizzazione. Operando con sedi di lavoro spesso distribuite su vari continenti, le aziende non possono prescindere da servizi di connettività sicuri e di alta qualità facilmente allineabili ai servizi cloud.

La tecnologia SD-WAN applica l’approccio definito dal software alle tradizionali reti WAN (Wide Area Network), agevolando l’implementazione e la gestione delle telecomunicazioni tra le varie sedi e offrendo una connettività verso il cloud facile e sicura.

Sparkle, che è tra i primi dieci fornitori di servizi in ambiente multi-cloud a livello mondiale, è il partner ideale per le aziende che puntano a trasformare le proprie reti WAN tradizionali in nuovi modelli di connettività.

Diversamente dagli altri fornitori nel settore della tecnologia, l’approccio di Sparkle è di tipo globale e multi-vendor, per la sua offerta di soluzioni SD-WAN basate sulle migliori tecnologie disponibili sul mercato.

Grazie alla sua rete proprietaria globale e alla portata internazionale, Sparkle è in grado di offrire soluzioni SD-WAN con connessioni ibride, sicure e a bassa latenza, che permettono ai clienti un’agile migrazione delle loro reti verso il paradigma SD-WAN.

Con Sparkle le aziende possono beneficiare del routing basato sull’applicazione della tecnologia SD-WAN, scegliendo al contempo l’underlay WAN ibrido più adatto a livello mondiale come livello di trasporto (MPLS, Internet Access, Broadband Internet Access), totalmente integrato con connettività e accesso ai principali attori dei servizi cloud come Google, Microsoft Azure, AWS e altri ancora.

Inoltre, con Sparkle i clienti avranno a disposizione un unico punto di contatto che possa fornire servizi di rete end-to-end, che gestisca così tutte le eventuali criticità in modo che il cliente riceva assistenza nel passaggio dalla WAN tradizionale alle SD-WAN.

Sparkle può offrire la soluzione più adatta, integrata e personalizzata grazie a un’ampia gamma di servizi professionali per la progettazione, l’implementazione e la gestione delle reti SD-WAN.

Aziende leader dei settori alimentare, manufatturiero, energetico, turistico e della moda hanno già adottato le soluzioni SD-WAN di Sparkle, pensate per le multinazionali che gestiscono elevate quantità di traffico dati tra sedi remote e distanti tra loro e applicazioni ospitate dai siti aziendali e da fornitori cloud esterni. Sparkle offre ai clienti servizi di connessione sicuri, progettati su misura per le loro applicazioni specifiche e protetti da qualsiasi congestione della rete.

© Getty Images

Secure Access Service Edge

La soluzione SD-WAN di Sparkle offrirà una sicurezza ancora maggiore in quanto si evolve in direzione della logica SASE (Secure Access Service Edge).

Che cosa significa SASE? Coniato nel 2019 da Gartner, il concetto indica una serie di soluzioni di sicurezza basate sul cloud progettate per risolvere le sfide poste dalla rete e dalla sicurezza conseguenti alla trasformazione digitale delle imprese. L’architettura SASE offre controlli di sicurezza all’avanguardia, con la massima attenzione all’utente.

Sparkle offre una soluzione SASE multi-vendor, che unisce l’infrastruttura cloud dei provider SASE alla portata globale della rete Sparkle.

Le multinazionali adottano la soluzione SD-WAN di Sparkle

Diverse aziende hanno già adottato la soluzione SD-WAN di Sparkle. È il caso, ad esempio, della greca Plastika Kritis, tra le maggiori imprese produttrici europee di additivi per materie plastiche e film plastici per l’agricoltura, che ha scelto Sparkle come fornitore di connessioni sicure e a bassa latenza per tutti i suoi stabilimenti e uffici in Grecia, Romania, Polonia, Turchia, Russia, Francia e Cina.

Anche il Gruppo Benetton ha firmato con Sparkle un accordo per accelerare la digitalizzazione di oltre 300 uffici, negozi e siti produttivi in tutto il mondo, con connessioni sicure e a bassa latenza. Utilizzando la soluzione SD-WAN di Sparkle, offerta congiuntamente a TIM, il gruppo potrà semplificare la propria architettura di rete privata per ottenere un controllo più efficiente e in tempo reale delle applicazioni. Inoltre, grazie alla nuova piattaforma, dipendenti e addetti ai punti vendita possono accedere in totale sicurezza al sistema informativo aziendale anche in mobilità.