L'attivismo artistico di Yoko Ono, la rivoluzione della pop art di Roy Lichtenstein e la magia dei ritratti del XVII secolo di Frans Hals: ecco tutte le mostre più interessanti del 2024 in Europa.

Il 2024 si preannuncia un anno molto ricco per le mostre d'arte europee. Dalla retrospettiva di Roy Lichtenstein a Vienna all'esame collettivo della Royal Academy of Art di Londra sull'influenza dell'arte sulle narrazioni coloniali, abbiamo creato per voi una selezione delle mostre d'arte più straordinarie e coinvolgenti, destinate a stupire gli appassionati d'arte.

Lotte Laserstein: "Una vita divisa" al Moderna Museet (Stoccolma, Svezia)

Lotte Laserstein - 'Evening over Potsdam' (1930) Credit: Lotte Laserstein Bildupphovsrätt 2023

Questa grande mostra al Moderna Museet di Stoccolma presenta l'opera della rivoluzionaria artista tedesco-svedese Lotte Laserstein, ponendo l'accento sia sul periodo precedente l'emigrazione sia sulle sue multiformi creazioni in esilio. Al centro della mostra c'è il celebre capolavoro di Laserstein, "Sera su Potsdam", un'avvincente rappresentazione di giovani su un balcone sullo sfondo della tumultuosa fine della Repubblica di Weimar.

Lotte Laserstein: "A Divided Life" al Moderna Museet è stata inaugurata l'11 novembre 2023 e rimarrà aperta fino al 14 aprile 2024.

Anu Põder: "Space for My Body" al Muzeum Susch (Susch, Svizzera)

Muzeum Susch is staging a comprehensive exhibition devoted to Estonian sculptor and installation artist Anu Põder Credit: Margus Haavamägi/Muzeum Susch

La prima retrospettiva internazionale dell'acclamata artista estone Anu Põder (1947-2013) debutterà il 3 gennaio 2024 al Muzeum Susch, un'istituzione dedicata all'esposizione e alla promozione del lavoro di artiste trascurate. "Anu Põder: Space for My Body" riunisce oltre quaranta opere che abbracciano gli anni dal 1978 al 2012. Põder utilizza materiali non convenzionali come tessuti, cera, gesso e sapone per esplorare l'identità estone e la fragilità del corpo umano attraverso sculture evocative. La mostra vale la pena di essere visitata anche solo per lo splendido museo, situato tra le mura storiche di un ex monastero e birreria del XII secolo, immerso nelle montagne del villaggio alpino.

"Anu Põder: Space for My Body" al Muzeum Susch apre il 3 gennaio 2024 e rimane aperta fino al 30 giugno 2024.

"Passati intrecciati, 1768-oggi: Arte, colonialismo e cambiamento" alla Royal Academy of Arts (Londra, Regno Unito).

'Naming the Money' by Lubaina Himid RA (2004) Credit: Spike Island, Bristol/Stuart Whipps/Hollybush Gardens/London and National Museums

J.M.W. Turner incontra Ellen Gallagher. John Singleton Copley collabora con Hew Locke. La collisione tra passato e presente è al centro della prossima mostra della Royal Academy of Arts che esplora il ruolo dell'arte nel plasmare le narrazioni di impero,schiavitù, resistenza e abolizione. La mostra riunisce oltre 100 importanti opere contemporanee e storiche di più di 50 artisti, tra cui Lubaina Himid, Frank Bowling, Thomas Gainsborough e Isaac Julien, per riflettere sul modo in cui l'arte è legata alle storie coloniali. Tra le opere più importanti, la grande installazione di Hew Locke "Armada", esposta a Londra per la prima volta, composta da una flottiglia gigante di modellini di barche che richiamano epoche e luoghi diversi, e lo straordinario "Ritratto di uomo" di Joshua Reynolds. Da non perdere!

"Passati intrecciati, 1768-oggi: Art, Colonialism and Change" alla Royal Academy of Arts apre il 3 febbraio 2024 e rimane aperta fino al 28 aprile 2024.

"Frank Auerbach: The Charcoal Heads" alla Courtauld Gallery (Londra, Regno Unito)

Charcoal portraits by Frank Auerbach Credit: Franki Rossi Art Project, London

La splendida Courtauld Gallery di Londra presenterà una straordinaria serie di disegni di grande formato e bellezza creati tra gli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta dall'artista tedesco-britannico Frank Auerbach. I suoi ritratti riflettono una lotta tra creazione e distruzione, rispecchiando la ricostruzione del dopoguerra. I disegni di "Charcoal Heads" saranno esposti insieme a una selezione di dipinti realizzati con gli stessi personaggi.

"Frank Auerbach: The Charcoal Heads" alla Courtauld Gallery aprirà il 9 febbraio 2024 e durerà fino al 27 maggio 2024.

"Alberto Giacometti - What Meets the Eye" alla SMK National Gallery of Denmark (Copenaghen, Danimarca)

Alberto Giacometti pictured on the left. Three Walking Men by Alberto Giacometti pictured on the right Credit: Succession Alberto Giacometti/Getty Images

Famoso per aver creato la scultura più costosa mai messa all'asta, "L'uomo con il dito", il genio artistico di Alberto Giacometti sarà presto protagonista di una mostra completa alla SMK, curata in collaborazione con la Fondation Giacometti di Parigi. Questa ampia vetrina offre un'esplorazione approfondita dell'opera dell'artista svizzero del XX secolo, che spazia dalla scultura alla pittura, dalla grafica al disegno. Attraverso circa 90 opere, la mostra si addentra nei decenni cruciali degli anni Venti e Trenta, un periodo di trasformazione che ha innegabilmente plasmato la visione artistica di Giacometti.

Alberto Giacometti - What Meets the Eye" alla SMK National Gallery of Denmark aprirà il 10 febbraio 2024 e rimarrà aperta fino al 20 maggio 2024.

"Yoko Ono: Music of the Mind" alla Tate Modern (Londra, Regno Unito)

Yoko Ono, FLY 1970 - 71 Credit: Yoko Ono/Tate Modern

Tutti abbiamo sentito parlare di Yoko Ono, moglie e partner artistica del musicista John Lennon. Ma ora la Tate Modern di Londra permetterà ai visitatori di esplorare un'ampia mostra d'arte dedicata alla produzione creativa dell'artista giapponese, attraverso installazioni, film, colonne sonore, musica e fotografia. La monumentale mostra abbraccia sette decenni di evoluzione artistica dell'artista e presenta oltre 200 opere. Offrirà ai visitatori uno sguardo unico sull'approccio non convenzionale della Ono, con "pezzi di istruzioni" che invitano i lettori a impegnarsi con l'opera d'arte attraverso direttive scritte, spingendoli a immaginare, sperimentare, realizzare o completare l'opera. Saranno esposte anche le installazioni delle sue influenti mostre alla Indica e alla Lisson Gallery, tra cui pezzi iconici come "Apple" e l'installazione emotivamente carica di oggetti domestici divisi a metà, "Half-A-Room".

Yoko Ono: Music of the Mind" alla Tate Modern aprirà il 15 febbraio 2024 edurerà fino al 1° settembre 2024.

"Frans Hals" al Rijksmuseum (Amsterdam, Paesi Bassi)

A closeup look at 'Marriage Portrait of Isaac Massa and Beatrix van der Laen' by Frans Hals, c. 1622 Credit: Rijksmuseum

Dopo le celebri mostre dedicate a Vermeer e Rembrandt, il Rijksmuseum inaugurerà nel 2024 una mostra dedicata a Frans Hals. Con circa 50 dei più grandi dipinti del maestro olandese, molti dei quali provenienti da importanti collezioni internazionali, questa mostra mette in evidenza la reputazione di Hals come uno degli artisti più innovativi del XVII secolo, noto per il suo stile pittorico vivace e impressionistico. Hals ha dato vita ai suoi soggetti sulla tela, catturando la vita di reggenti, musicisti, bambini e altro ancora. Per l'occasione, il dipinto più celebre di Frans Hals, "Il cavaliere che ride" (1624), torna per la prima volta nei Paesi Bassi dopo oltre 150 anni.

Frans Hals" al Rijksmuseum aprirà il 16 febbraio 2024 e durerà fino al 9 giugno 2024.

Roy Lichtenstein: "Mostra del Centenario" all'Albertina Museum (Vienna, Austria)

Drowing Girl by Roy Lichtenstein (1963) Credit: Roy Lichtenstein/ALBERTINA

Roy Lichtenstein, uno dei principali pionieri del movimento pop art, ha appena compiuto 100 anni e il Museo Albertina lo celebra con una grande retrospettiva che presenta oltre 90 dipinti, sculture e opere grafiche. Frutto della generosa donazione di circa 100 opere da parte della Roy Lichtenstein Foundation, l'ampia mostra comprende le opere iconiche di Lichtenstein degli anni '60, come "Look Mickey" e "Popeye", oltre a dipinti in bianco e nero, paesaggi smaltati e reinterpretazioni di artisti come Picasso e Jackson Pollock. Sarà un'esplosione visiva semplicemente imperdibile!

"Roy Lichtenstein: A Centennial Exhibition" all'ALBERTINA aprirà l'8 marzo 2024 e durerà fino al 14 luglio 2024.

Caspar David Friedrich: "Paesaggi infiniti" alla Alte Nationalgalerie (Berlino, Germania)

Moonrise Over the Sea by Caspar David Friedrich (1822) Credit: Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie / Fotograf: Jörg P. Anders

In occasione del 250° anniversario della nascita di Caspar David Friedrich (1774-1840), l'Alte Nationalgalerie, in collaborazione con il Kupferstichkabinett, presenta una mostra inaugurale e completa dedicata alle opere del pittore più importante del movimento romantico tedesco. Le opere di Friedrich, profondamente radicate nella natura e nella spiritualità, raffigurano spesso scene sublimi della natura, con figure solitarie e rovine gotiche. La mostra berlinese presenterà circa 60 dipinti e 50 disegni provenienti dalla Germania e da altri Paesi, con alcuni capolavori iconici e conosciuti in tutto il mondo, come L'abbazia nel bosco di querce e Il monaco in riva al mare. La mostra farà anche luce sugli ultimi risultati delle ricerche sulla tecnica pittorica di Friedrich.

Caspar David Friedrich: "Paesaggi infiniti" alla Alte Nationalgalerie aprirà il 19 aprile 2024 e durerà fino al 4 agosto 2024.

"I giochi olimpici: invenzione moderna, eredità antica" al Musée du Louvre (Parigi, Francia)

Jets flyover the Musée du Louvre Credit: Paris 2024

La città di Parigi si prepara a ospitare le Olimpiadi, anche attraverso un'affascinante mostra intitolata "I giochi olimpici: un'invenzione moderna, un'eredità antica", in programma al prestigioso Louvre. Approfondendo le origini dei primi Giochi olimpici moderni, la mostra vuole mettere in luce il contesto politico che ha dato origine a questi Giochi ed esplorare gli sforzi visionari degli organizzatori per reimmaginare le antiche competizioni sportive greche. Oltre alla nota figura di Pierre de Coubertin, il "padre" dei Giochi moderni, la mostra esplora personaggi chiave di origine franco-greca, tra cui Emile Gilliéron, artista e disegnatore archeologico svizzero residente in Grecia, che fu nominato artista ufficiale dei Giochi Olimpici del 1896 e del 1906. Il pezzo forte della mostra è la prima Coppa Olimpica, creata per il vincitore della maratona ai Giochi del 1896 ad Atene.

Olimpiade: Modern Invention, Ancient Legacy" al Musée du Louvre aprirà il 24 aprile 2024 edurerà fino al 16 settembre 2024.