È la tempesta perfetta. È il crollo della Silycon Valley Bank, la banca dell'high tech che sta trascinando al ribasso le borse di mezzo mondo. Un istituto di credito cresciuto spaventosamente in fretta grazie a prestiti a breve periodo che investe in prestiti a lungo termine, pressoché inesigibili restando in breve a corto di capitale. Il tutto fatto in mezzo a una grave mancanza di controllo delle autorità. Esattamente come accadde con la crisi bancaria del 2008. In Europa però alla Commissione dicono di stare tranquilli. Così il Commissario Paolo Gentiloni: "Tutte le banche europee, non solo le più grandi, ma anche quelle più piccole, stanno applicando lo standard prudenziale di Basilea, quindi direttamente non c'è contagio. La possibilità di un impatto indiretto è qualcosa che dobbiamo monitorare, ma al momento non lo consideriamo un rischio significativo".

South Park aveva fatto una sua analisi del settore bancario anni fa

Anche la Casa bianca per bocca del presidente Biden, già in difficoltà nei sondaggi, è intervenuta per rassicurare gli investitori: ""Chiederò al Congresso e alle autorità di regolamentazione bancaria di rafforzare le regole per le banche per rendere meno probabile che questo tipo di fallimento bancario si ripeta e per proteggere i posti di lavoro e le piccole imprese americane".

Eppure i mercati non hanno fiducia. Da Berlino, a Milano, da Londra, a New York gli investitori temono le ripercussioni di questi giorni.