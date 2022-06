Tre carri armati fermati dalla stradale a un casello sull'A1

Il governo aveva deciso di inviarli in Germania - per delle esercitazioni secondo una versione, per essere inviati in Ucraina secondo un'altra - ma a fermarli pochi chlometri dopo la partenza ci ha pensato una pattuglia della polizia stradale, in servizio al casello di Mercato San Severino, sull'A1.

Così tre carri armati PHZ 2000, identici a quelli nelle immagini, hanno fatto ritorno alla loro caserma di provenienza, a Persano, in provincia di Salerno.

Nel corso di un controllo ordinario gli agenti hanno scoperto che i camion di ditte private usate per i trasporti non erano in regola: uno era sprovvisto di carta di circolazione, un altro era senza revisione, e in un terzo caso il conducente era privo della prescritta autorizzazione per la guida di trasporti eccezionali.

Secondo la stampa locale, che ha rivelato la notizia, altri due mezzi, in regola, hanno proseguito il viaggio verso Bologna, da dove poi verranno inviati in Germania e, forse in Ucraina.