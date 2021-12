Hisense: conoscere il mercato locale per incalzare un’espansione globale

Il termine "Partner Content" viene utilizzato per descrivere il contenuto del marchio che viene pagato e controllato dall'inserzionista piuttosto che dal team editoriale di Euronews. Questo contenuto è prodotto dai dipartimenti commerciali e non coinvolge lo staff editoriale di Euronews o i giornalisti della redazione. Il partner finanziatore ha il controllo degli argomenti, del contenuto e dell'approvazione finale in collaborazione con il dipartimento di produzione commerciale di Euronews.

I pilastri alla base dell’espansione internazionale dell’azienda sono la ricerca di mercato localizzata e l’aumento della notorietà del marchio.

Dalle modeste origini come azienda produttrice di radio nella città di Qingdao, sulla costa orientale cinese, Hisense è cresciuta fino a diventare leader nel settore della tecnologia, arrivando a impiegare più di 80.000 persone in tutto il mondo e sviluppando una vasta gamma di grandi e piccoli elettrodomestici.

Nota nei primi anni per la sua importante presenza nel settore delle televisioni, l’azienda ha in seguito aggiunto alla sua offerta condizionatori, lavatrici e altri articoli. Nel corso degli anni, Hisense si è evoluta adattandosi alle richieste della società moderna ed è riuscita a conquistare un’enorme quota di mercato della tecnologia intelligente di fascia alta relativa a case, comunità e città.

Al contempo, ha adattato il suo modello, che inizialmente si concentrava sui singoli consumatori, per arrivare a offrire prodotti e servizi anche alle imprese.

© Qingdao euronews

Studiare le esigenze dei consumatori per regione

Parallelamente alla sua crescita strutturale e commerciale, Hisense si è ampliata anche in senso geografico, con centri di marketing e ricerca e sviluppo, nonché impianti di produzione, che sono sorti in tutto il mondo.

In un’intervista, Zhou Houjian, presidente di Hisense Group, ha spiegato la dedizione di Hisense alla creazione e al mantenimento di una forte presenza in Europa e negli Stati Uniti. È sua opinione, ha affermato, che l’unico modo in cui Hisense può davvero diventare un marchio di prim’ordine e creare prodotti di prim’ordine è esporsi alle richieste di quei mercati.

I consumatori europei sono particolarmente sensibili alla riconoscibilità del marchio, ma la sfida principale per le multinazionali è che il mercato include una moltitudine di culture e lingue diverse. La strategia alla base dell’espansione europea di Hisense è stata quella di diffondere ampiamente le risorse, in modo tale da consentire all’azienda di identificare le considerazioni chiave dell’utente a livello locale.

Huang Peng, vicepresidente di Hisense UK, ha illustrato questo punto spiegando la popolarità dei congelatori nel Regno Unito, dove, a causa del clima, i prodotti locali scarseggiano nei mesi invernali. Infatti, per i frigo-congelatori combinati destinati al mercato britannico, la capacità totale tipica è metà frigo e metà congelatore.

Allo stesso modo, il clima freddo e umido del Regno Unito influisce sulla velocità predefinita dei cicli di centrifuga della lavatrice. In Gran Bretagna è di 1.400 giri/min, mentre in Cina, ad esempio, la velocità normale è tra 1.000 e 1.200 giri/min.

Hisense lavora con la ricerca regionale da oltre un decennio, adattando marketing e produzione alle esigenze locali.

© Qingdao euronews

Un nome che è una garanzia

Il nome Hisense è noto da tempo ai consumatori europei per i suoi elettrodomestici a prezzi accessibili e per il suo ruolo di sponsor di eventi sportivi, ma la notorietà del brand è stata ulteriormente incrementata dall’installazione degli schermi Hisense in spazi pubblici.

Le location vanno da Le Parc des Princes (lo stadio del Paris Saint-Germain FC), il negozio del club Paris Saint-Germain FC sugli Champs-Elysées, i distributori di benzina BP nel Regno Unito, i ristoranti KFC in Polonia, la nuova arena di hockey su ghiaccio Jordal Amfi e la Galleria Nazionale di Oslo.

In un’epoca in cui la notorietà del brand è un fattore chiave delle vendite, Hisense considera questo tipo di marketing non convenzionale, detto “ambient marketing”, di cruciale importanza per aumentare la visibilità.

Nel 2016, Hisense è diventato il primo brand cinese nella storia del torneo a sponsorizzare il Campionato Europeo di Calcio UEFA, ruolo che ha poi ricoperto nuovamente nel 2020. L’interesse per il marketing sportivo dell’azienda si è esteso anche ai Mondiali, dei quali è stata sponsor ufficiale nel 2018 e lo sarà una seconda volta ai Mondiali 2022 in Qatar.

© Qingdao euronews

Questo tipo di sponsorizzazione stimola il tipo di riconoscibilità globale che consolida la fiducia dei consumatori e aumenta le opportunità di un’ulteriore crescita regionale. Come risultato della sponsorizzazione di UEFA EURO 2016, marchi europei come Darty, un importante rivenditore di elettronica in Francia, erano interessati a discutere le possibilità di business congiunte nel Paese. Dal 2016, la percentuale di entrate estere di Hisense è aumentata, passando da meno del 20% a oltre il 42%.

“I più grandi mercati d’oltremare di schermi commerciali si trovano negli Stati Uniti e in Europa, negli otto principali mercati europei. In ciascuna di queste regioni abbiamo istituito team dedicati per le attività commerciali, di pre-vendita e post-vendita”, ha affermato Luo Yong, vicedirettore generale del dipartimento di sviluppo del business B2B di Hisense International Marketing Company.

Da gennaio a ottobre 2021, le vendite all’estero di schermi Hisense sono aumentate di oltre il 240% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Con questo tipo di riconoscimento all’estero, Hisense può concentrarsi sulla cattura delle opportunità di sviluppo dell’industria, non solo per la crescita della propria attività, ma anche al fine di trasformare e aggiornare il settore in generale, cosa che è considerata il fondamento della visione e della competitività dell’azienda.