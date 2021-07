Tunisia, proteste contro la malagestione della pandemia

no comment

Protesta in Tunisia. Migliaia di manifestanti si sono radunati davanti al parlamento a Tunisi con slogan e striscioni contro il partito Ennahdha e il primo ministro Hichem Mechichi per la gestione della pandemia, Il Paese è stato duramente colpito dal Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza sono morte oltre 18.000 persone in un paese paese di circa 12 milioni di abitanti.