Agenti armati nelle strade e controlli a tappeto in Venezuela. Gli agenti della Polizia dello Stato di Miranda e della Polizia municipale di Guaicapuro hanno svolto diversi controlli nei quartieri popolari di Los Teques per monitorare il rispetto delle misure di contenimento di Covid-19.

Ordinaria amministrazione dicono i residenti della baraccopoli. In questa zona del Paese gli agenti effettuano spesso controlli armati per scovare eventuali trasgressori del coprifuoco imposto dalle autorità per arginare i contagi da Coronavirus. Fermate molte persone, tra cui anche minori.