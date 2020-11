Dubai e la passione per il golf, anche al femminile

Ha avuto una delle carriere amatoriali di maggior successo nella storia del golf gallese. E a settembre ha vinto il suo primo Tour europeo allo Swiss Ladies Open.

Siamo all'Omega Dubai Moonlight Classic in compagnia della golfista professionista Amy Boulden.

Facciamo un passo indietro? Dimmi come ti sei appassionata al golf. Hai avuto una carriera amatoriale incredibile, che credo sia iniziata quando avevi 13 anni.

"Sì, ho rappresentato per la prima volta il Galles, da dove vengo, quando avevo 13 anni. I miei inizi nel golf risalgono a quando avevo circa sei anni. Provengo da un background golfistico: mio padre era professionista nel mio attuale golf club. Mia sorella era professionista del club all'Abu Dhabi National Golf Club. Quindi sì, non avevo altra scelta che giocare. E lo adoro. Voglio dire, sono molto fortunata ad avere la possibilità di viaggiare per il mondo giocando a golf come carriera".

Diventare professionista a 21 anni. Com'è stata la transizione?

"In realtà, ho trovato la transizione abbastanza facile. Mi sentivo come se avessi fatto tutto quello che volevo, negli amatori. Poi sono andata alla Q School, in realtà non ho completato la mia card, ma ho finito per avere un paio di inviti e ho giocato bene. Ho sfruttato al massimo l'opportunità e ho avuto la mia card così. Ed è pazzesco pensare che questo stia arrivando alla fine della mia sesta stagione in tour".

Credo che nel 2019 tu abbia avuto un piccolo calo nelle prestazioni, ma in realtà hai una sorta di resilienza gallese. Ti sei ripresa e hai vinto la tua prima edizione di The Swiss Ladies Open a settembre.

"Sì. Ho deciso di giocare in America l'anno scorso. Sono andata al Symetra Tour e volevo solo fare un po' più di esperienza negli Stati Uniti. E, per questo motivo, ho finito per perdere la mia card al Ladies European Tour. Così sono dovuta tornare alla Q School all'inizio di quest'anno. Alla fine sono riuscita a superarla, a vincerla, a recuperare lo status e a mettermi a lavorare sodo durante il lockdown nel Regno Unito. E, per fortuna, il mio ragazzo è il mio allenatore, il che mi aiuta.

Come ti sei sentita? I tuoi piedi hanno già toccato terra?

"Sì, penso in realtà che sia stato un enorme sollievo. Ovviamente stavo giocando benissimo a golf, ma non ero al meglio. E penso che sia una cosa davvero positiva sapere che si può vincere non giocando al meglio. Ho sempre pensato che quando si ottiene la prima vittoria, tutto deve essere perfetto, ma non è proprio il golf, questo. Ho fatto un buon putt, ho giocato bene per tutta la settimana, è bello superare il primo ostacolo".

Quanto è importante, secondo te, nello sport essere in grado di riprendersi? Sai, con quello stato di potere della mente sul corpo in cui pensi: so che posso farcela.

"Assolutamente. Penso che ci siano così tante grandi storie al momento nello sport e sicuramente nel golf. Basta guardare chi ha vinto il British Open femminile dell'AIG quest'anno: Sophia Popov, che ha dovuto affrontare tante battaglie per infortunio e ha pensato di abbandonare il gioco. Quindi, ci vuole molta resistenza. Bisogna continuare a macinare e a scavare a fondo quando si è lì fuori".

Com'è essere una donna in quello che tradizionalmente è visto come uno sport maschile?

"Sì, credo di essere stata l'unica golfista junior femminile del mio club di golf, a parte le mie due sorelle. Quindi, ci si abitua a crescere con i ragazzi. Ritengo che sia stato quello che mi ha aiutato, in realtà. In un certo senso mi ha portato a giocare molto più velocemente perché i ragazzi erano sempre molto più bravi. Colpivano sempre più in alto rispetto a me. Cercavo di stare al passo con loro. In realtà, penso che stia migliorando".

Pensi che questo sport stia affrontando la questione della parità tra i sessi? Voglio dire, l'hai visto cambiare negli ultimi anni da quando sei diventata professionista?

"Sì, assolutamente. Ora ci sono questi prestigiosi golf club che un tempo non permettevano alle donne di giocare o addirittura non era loro nemmeno consentito l'accesso alla clubhouse. Adesso cambiano le loro regole. Si vedono cambiamenti anche nei codici di abbigliamento, in un certo senso al passo con i tempi. Quindi penso che ci sia stato un grande miglioramento negli ultimi due anni".

C'è stato un enorme cambiamento in Arabia Saudita. Ed è certo che continuerà. Cosa pensi del fatto di permettere alle donne di giocare a golf per la prima volta? È una grande, grande notizia.

"Sì, penso che essere uno dei primi sport professionistici per le donne laggiù sia un momento davvero emozionante per loro. Sono ambasciatrice del Golf Saudi, quindi sono molto orgogliosa di rappresentarle per le prossime due settimane. Sono stata là diverse volte e mi diverto sempre molto. Il golf è in piena espansione là. I campi sono fantastici, quindi non vedo l'ora che le ragazze li provino, credo che li adoreranno".

Siamo qui all'Emirates Golf Course per questa gara a cui parteciperai. È il moonlight classic. Quanto è diverso giocare di notte?

"È molto diverso. Ho fatto la mia prima esperienza l'anno scorso e giocare in questo evento con il passaggio da quando si inizia con la luce a quando è un po' buio e i riflettori si accendono, questa è probabilmente la parte più difficile. Ma penso che sarà emozionante. Ieri sera ho fatto un giro di prova al buio e ci vuole un po' di tempo per abituarsi. Ma penso che sia un concept così divertente. Fa parlare la gente di un evento un po' diverso da quello che nessun altro sta facendo".

Il golf è grandioso qui a Dubai. Perché va così bene e come sono le strutture? Avete giocato sui migliori campi del mondo.

"Penso che sia di aiuto il fatto che il tempo sia così bello. Sicuramente, questa è una parte importante. Le condizioni di tutti i campi da golf sono sempre fantastiche. In realtà, tendo a venirci in inverno, quando nel Regno Unito non si può giocare o allenarsi. Mi piace venire in Medio Oriente ed essere in grado di lavorare sul mio gioco. Penso che sia il posto perfetto. E non appena Natale sarà finito, tornerò qui con un aereo, ne sono sicura. Mia sorella è stata qui per diversi anni e quindi credo di venire qui da circa 15 o 16 anni".

In che modo il Covid ha influenzato il golf?

"All'inizio dell'isolamento, quando il Regno Unito è entrato in lockdown, è stata piuttosto dura. Ovviamente, non è stato possibile andare in campo. Non appena il lockdown è finito non sono riuscita neppure a fare una partita. Era così affollato. Penso, semmai, che sia stato davvero positivo, uscire da questa situazione".

Penso anche io. Quello che è stato davvero bello è vedere come sono stati ben organizzati i tornei, in termini di distanza sociale, assicurandosi che le persone indossino le maschere, che tutto sia igienizzato. Questo vi ha reso le cose più facili?

"Assolutamente. So che molte persone erano ansiose di tornare a viaggiare. Ovviamente, viaggiamo ovunque e a contatto con la gente, ma ogni torneo che abbiamo giocato è stato davvero ben organizzato, hanno fatto del loro meglio per tenerci al sicuro, sempre a distanza sociale e sempre con le maschere. Siamo un po' in una bolla. Quindi siamo in contatto solo tra di noi. Ci sottoponiamo a test ogni settimana prima di giocare. Quindi sappiamo tutti che siamo in mani sicure".

Che consiglio daresti a tutte le ragazze giovani che aspirano a intraprendere una carriera professionale nel mondo del golf?

"Voglio dire, se state leggendo questa intervista, sono qui al sole di Dubai: quindi non credo di dover dire troppo. Noi sono molto fortunati ad avere la possibilità di viaggiare per il mondo e di visitare posti meravigliosi. Ci si prende cura di se stessi . Mi ricordo che quando ero piccola mio padre mi mandava nella chipping area anche al freddo. Vale perciò la pena di fare il lavoro duro. Quando alla fine si arriva in tour ci si diverte molto ed è molto piacevole per tutti noi".