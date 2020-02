Cori e striscioni anti Putin, al corteo in memoria di Nemtsov

Migliaia di persone sono scese in piazza questo sabato a Mosca, in Russia, dove hanno partecipato al corteo in memoria dell'oppositore Boris Nemtsov, ucciso cinque anni fa a colpi di pistola su un ponte a pochi passi dal Cremlino. Una manifestazione che è anche un protesta anti Putin e contro quella proposta di riforma costituzionale avanzata dal presidente russo, che - secondo gli esperti - potrebbe servirgli per restare al potere alla scadenza del suo mandato.