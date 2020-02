Messico: donne in marcia contro i femminicidi

"Siamo furiose". Migliaia di donne sono scese in strada in dieci città del Messico per manifestare contro i femminicidi. Ad innescare la protesta è stato il brutale omicidio della 25enne Ingrid Escamilla, uccisa dal partner la settimana scorsa. Le crude immagini del corpo della donna pubblicate dalla stampa hanno provocato ulteriore indignazione.

