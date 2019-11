Il bambino che torna a vedere i colori grazie ad occhiali "speciali"

Non è riuscito a contenere le emozioni un bambino di una scuola del Minnesota. Attraverso alcuni occhiali speciali appositamente creati per questo tipo di disturbo (l'impossibilità di vedere i colori) infatti il 12enne ha potuto guardare il mondo con gli stessi occhi dei suoi compagni.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.