Thailandia: la festa degli elefanti

Decine di migliaia di persone hanno partecipato all'edizione 2019 del Surin Elephant Round-up, in Thailandia, il festival che celebra la relazione tra elefanti ed esseri umani . Oltre 160 pachidermi si sono esibiti negli spettacoli in programma, insieme a oltre 1000 artisti. In testa alla parata, nella provincia di Surin, una coppia di elefanti gemelli Tong Kham e Tong Tang. Danze tradizionali hanno intrattenuto gli spettatori lungo il percorso verso il monumento Phraya Surin Phakdi.

