Un po' di refrigerio per tutti. In questi giorni di caldo torrido in tutta Europa, i simpatici animaletti degli zoo di Roma e Praga hanno avuto l'opportunità di rinfrescarsi, rosicchiando cubetti di ghiaccio alla fritta, un trattamento speciale per la stagione calda. Molti di loro non sono abituati all'afa e all'umidità.