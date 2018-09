Migranti: anche Cipro chiede l'aiuto dell'Ue

La Repubblica di Cipro chiede aiuto all'Unione europea per l'arrivo dei migranti . Tra il primo e il 4 settembre sono approdati nella parte sud dell'isola più di 140 rifugiati. Non poca cosa per un paese di poco più di un milione di abitanti.

"I profughi che provengono dal Medio Oriente stanno cercando nuove strade per migliorare le loro condizioni di vita - dice George Tzogopoulos, ricercatore al Cife (Centro internazionale di formazione europea) - E per il momento è molto difficile per loro andare in Grecia attraverso la Turchia. Per questo stanno cercando nuovi percorsi e Cipro è tra questi".

L'isola infatti è collocata a 160 chilometri dalle coste siriane. E dopo il contestato accordo con l'Unione europea nel marzo 2016, la Turchia ha creato una strozzatura nella rotta balcanica. La Grecia, inoltre, ha inasprito le regole per l'ingresso nel Paese.