Aereo in quarantena: tutti i passeggeri con febbre altissima

E quando l’aereo, un A388, con a bordo circa 500 passeggeri, è atterrato a New York, alle 9:00 ora locale, è stato circondato da ambulanze e dalle squadre "hazmat" cioè specializzate in casi pericolosi.

Le autorità di New York al momento non hanno dato alcuna spiegazione, se non l'informazione che circa 10 passeggeri si «sono sentiti violentemente male in volo» e sono stati trasportati in ospedale. I passeggeri con sintomi più lievi sono stati esaminati e trattati a bordo.

Emirates ha emesso un comunicato in cui si conferma che alcuni passeggeri si sono sentiti male in volo.