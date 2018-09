US Open: Federer fuori, Djokovic dentro

La caduta del re

NEW YORK (USA), BILLIE JEAN KING NATIONAL TENNIS CENTRE - Colpo di scena agli US Open di tennis: all'Arthur Ashe Stadium, Roger Federer (37 anni) esce agli ottavi di finale, per mano dell'australiano John Millman, numero 55 del mondo.

Punteggio finale 3-6, 7-5, 7-6 7-6 per l'australiano, che mai finora aveva battuto un giocatore top ten.

John Millman quasi chiede scusa a Federer e al pubblico. Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

Federer manca cosi il tanto atteso appuntamento nei quarti del tabellone con Nole Djokovic.

Per lo svizzero, amaro finale di stagione. cominciata con la vittoria nell'Australian Open, il suo 20. Grande Slam.

La caduta della stella Sharapova

La caduta delle stelle continua con Maria Sharapova (31 anni): anche la tennista russa, numero 22 del mondo, perde 6-4 6-3 dalla spagnolaCarla Suarez Navarro per 6-4 6-3 e va fuori agli ottavi da Flushing Meadows.

Un'impresa, quella della tennista spagnola, numero 24 della classifica mondiale: raggiunge di nuovo i quarti degli US Open dopo cinque anni e lo fa proprio nel giorno del suo 30esimo compleanno (il 3 settembre)!

La gioia di Carla Suarez Navarro. Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

Una finale Nole-Rafa?

Tra i big, continua la rinascita di Nole Djokovic: pur senza impressionare, il serbo si sbarazza agevolmente del portoghese Joao Sousa, numero 68 al mondo: score finale 6-4-6-3 6-4.

Ora Djokovic ha la strada spianata almeno fino alla semifinale dell'US Open, dove sfiderà il vincente di Ciric-Nishikori: nei quarti se la vedrà proprio con Millman, il giustiziere di Federer.

All'orizzonte, una finale con Rafa Nadal.

Lo spagnolo se la vedrà con Thiem nei quarti e, in caso di approdo in semifinale, con il vincente di Del Potro-Isner.