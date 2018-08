Una mostra reale a Windsor

Una mostra davvero reale. L’abito indossato da Meghan Markle, nel giorno delle nozze con il principe Harry, verrà esposto al castello di Windsor. La personale si terrà dal 26 ottobre al 6 gennaio per poi trasferirsi al Palazzo Holyrood di Edimburgo. Oltre al pezzo forte, il vestito creato ad hoc dalla stilista di Givenchy, sarà accompagnato dal diadema di platino dato in prestito per l'occasione dalla regina Elisabetta. Il vestito indossato dal principe Harry sarà invece una copia.

Chi spera di trovare alla mostra anche il secondo abito da sposa di Meghan, ovvero lo splendido vestito da circa 60mila sterline con scollo all’americana firmato dalla stilista britannica Stella McCartney rimarrà deluso. Come rende noto il sito spagnolo Hola!, questa creazione non sarà in esposizione.