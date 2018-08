Bosnia: in piazza per la libertà di stampa

Seconda giornata di proteste a Sarajevo e in altre città della Bosnia per manifestare contro l'aggressione ai danni di un giornalista due giorni fa a Banja Luka. Il reporter dell'emittente indipendente bosniaca serba "Bn", Vladimir Kovacevic ha usato in passato toni critici nei confronti del presidente della Repubblica.

In molti sono scesi in piazza per condannare la censura della libertà di espressione e di stampa. Nela giornata di lunedì anche L'Ufficio dell'alto rappresentante internazionale in Bosnia, Valentin Inzko ha condannato l'agressione.