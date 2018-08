Macron: "Dall'Italia sì all'Europa solo se si parla di fondi strutturali"

Rivedere "format e ambizioni del G7", è ormai prioritario secondo il presidente francese Emmanuel Macron, per evitare un fallimento come quello dell'ultimo summit di giugno, annientato da un tweet di Donald Trump, che dall'Air Force One rigettò il testo finale in polemica con il Canada.

"Sarà necessario rafforzare il diaologo con Cina, India e Africa", ha detto il Capo di Stato che ha parlato all'apertura della Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici all'Eliseo. L'Europa è stata al centro del suo discorso.