Salisburgo in ginocchio per maltempo

Salisburgo in ginocchio per il maltempo. Temporali e violenti nubifragi hanno provocato enormi problemi in tutta la regione austriaca.

Oltre 5000 le persone rimaste isolate per giorni. Le forti piogge nella zona hanno provocato pesanti disagi, con straripamenti dei corsi d'acqua e strade interrotte. In particolare a Saalbach, il torrente che attraversa il paese è esondato in più punti. Scantinati e parcheggi sotterranei sono stati allagati, tanto che la Protezione Civile locale ha lavorato per tutta la notte per cercare di svuotare gli spazi.