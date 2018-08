Iran: Nazanin libera per tre giorni

Ha potuto finalmente riabbracciare la sua bambina Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la cooperatrice umanitaria britannica di origine iraniana, arrestata come spia nell'aprile del 2016 all'aeroporto di Teheran, mentre stava rientrando a casa dopo una visita alla famiglia.

La donna, condannata a cinque anni di carcere, ha ottenuto un permesso di tre giorni per rivedere i suoi cari. Sua figlia, oggi ha quattro anni e vive con i nonni in Iran, perché le è stato ritirato il passaporto.

Il marito di Nazanin, Richard Ratcliffe, dice che ora l'obiettivo è prolungare il permesso. "Dovrebbe tornare in prigione domenica, ma c'è la possibilità che venga prolungato. Il primo step quindi è ottenere questo. E poi bisogna continuare la campagna per la sua liberazione e fare pressione. Francamente mi aspettavo una battaglia con i due governi. Bisogna capire ora come continuare. Che sia chiaro, non smetterò di battermi finché non tornerà a casa".