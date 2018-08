Bulgaria: "Ogni sforzo per proteggere i clienti" dal fallimento di Cipro Olympic

Ralitsa Agayn, Responsabile Vigilanza Assicurazioni:

"Questa lettera di dimissioni è per me un atto morale ed emotivo, per dimostrare comprensione per i cittadini bulgari, tuttavia vorrei sottolineare che la Commissione di supervisione finanziaria non ha colpe, né ci sono vizi nella nostra legislazione".

Il Primo Ministro bulgaro ha suggerito di creare una task force con esperti di tutti i partiti rappresentati dal Parlamento che redigerebbero una soluzione per compensare i clienti, che ora devono acquistare nuove polizze assicurative.

Boyko Borisov, Primo Ministro:

"Non dovremmo essere qui oggi: la Commissione di supervisione finanziaria è stata eletta dal Parlamento e rende conto della sua attività ad esso, altrimenti perché saremmo qui?".

La compagnia messa in liquidazione aveva polizze stipulate per circa cinque milioni di euro ed attirava clienti con pagamenti inferiori a quelli medi del mercato.