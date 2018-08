Russia: "Rifiutiamo l'utilizzo di dollari statunitensi negli accordi commerciali"

"Ci rifiutiamo di utilizzare i dollari statunitensi negli accordi commerciali, il che rappresenterà un duro colpo per l'economia degli Stati Uniti: questa è la nostra risposta alle loro sanzioni e continueremo ad utilizzare questo metodo in futuro, per dare all'America la risposta che merita".

Se si può discutere sul fatto che ci sarà o meno come conseguenza un reale impatto economico sulle finanze statunitensi, di certo l'abbandono del dollaro renderebbe il commercio estero russo molto meno trasparente per il Dipartimento del Tesoro made in USA.

Vladimir Putin ha definito "controproducenti e insensate" le sanzioni ai danni di Mosca, legate alle decantate intrusioni informatiche e probabilmente anche per il presunto ruolo nell'attacco chimico di Salisbury, ai danni dell'ex spia russa Sergei Skripal e della figlia Yulia.