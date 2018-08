Tennis, Laver Cup: annunciata la lista definitiva dei partecipanti

"Ho visto la Laver Cup da casa l'anno scorso, non ero in gara per via dell'infortunio al gomito che mi ha tenuto lontano dalla competizione, tuttavia il torneo mi è sembrato davvero buono, è un nuovo format, molto intrigante, somiglia un po' alla Ryder Cup".

Tra i protagonisti, anche l'argentino Juan Martin Del Potro, mentre Roger Federer e lo stesso Djokovic saranno nella stessa squadra.

La Laver Cup, alla seconda edizione (la prima fu vinta dall'Europa), prende il nome dalla leggenda australiana Rod Laver, unico tennista nell'era Open ad aver completato il Grande Slam.