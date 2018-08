Migranti: la nave Diciotti ha preso il largo

Nave Diciotti della nostra Guardia costiera può attraccare in Italia, basta che i 177 migranti a bordo vengano distribuiti tra i vari Paesi europei. A dirlo è il ministro Matteo Salvini che però mantiene in piedi la minaccia di rispedirli in Libia senza l'aiuto dell'Europa.

La nave, dopo 4 giorni di stallo, si è rimessa in navigazione. Ma nessun comunicato ufficiale conferma lo sbarco.