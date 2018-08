Genova, parlano le autorità

E adesso che cosa accadrà a Genova? È la domanda che tutti vogliono rivolgere alle autorità. Noi di Euronews lo abbiamo fatto, per sapere quali saranno i passi per venire incontro alle esigenze di chi non ha più nulla. Risponde il governatore Giovanni Toti: "Gli sfollati avranno una casa entro il mese di novembre. Stiamo lavorando con la nostra società regionale Arte che si occupa di edilizia residenziale, stiamo lavorando con il comune di Genova, a partire dalle famiglie con bambini e anziani, con disabili che già dalla prossima settimana avranno a disposizione le prime 45 case. Arriveremo a 300 case messe a disposizione dalla pubblica amministrazione completamente ristrutturate nei prossimi 60 giorni".

Malgrado il dramma però, la vita a Genova deve andare avanti e la città di Genova non può fermarsi. Quali allora le contromisure adottate dalla municipalità? Le spiega il sindaco Marco Bucci: "Ci stiamo preoccupando della mobilità. Quella nord-sud non è stata toccata ed è garantita. La mobilità est-ovst che è la direzione del ponte, sarà ripristinata attraverso la mobilità a terra usufruendo di alcune strade presenti nel porto e di alcune strade presenti sul territorio di alcune fabbriche private che generosamente le hanno messe a nostra disposizione. Noi siamo fiduciosi del fatto che in due, tre settimane, la mobilità sarà completamente ripristinata se non addirittura migliorata".