Un fondo di Autostrade per le vittime

Un fondo per le famiglie delle vittime gestito dql comune. Indennizzeremo gli sfollati e ricostuiremo il ponte, in acciaio, in otto mesi". È il progetto illustrato in conferenza stampa dall'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci che non ha voluto però parlare della situazione con il governo. Ha continuato Castellucci: "Per potere costruire il ponte in sicurezza sarà stanziato un fondo per dare indennizzi a tutti coloro che saranno costretti a lasciare le case. C'è l'ipotesi di liberalizzare i pedaggi nel nodo di Genova da Bolzaneto a Voltri a Genova Ovest da lunedì".