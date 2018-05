Chiesto giudizio per 2 jihadisti Genova

(ANSA) – GENOVA, 28 MAG – Il sostituto procuratore FedericoManotti ha chiesto il rinvio a giudizio per Moftah Al Sllake,libico 34 anni, e Abdalrhman Ismail, siriano di 23 anni, perl’accusa di terrorismo. Secondo l’accusa, i due, che sonoricercati, farebbero parte di una cellula che con ogniprobabilità preparava un attacco tra il 2015 e il 2016. Ilsiriano e il libico erano stati segnalati all’Italia dall’Fbi.Secondo l’intelligence avrebbero viaggiato tra la Sicilia, doveuno dei due sarebbe sbarcato con un barcone, Germania, Francia eMilano. Gli agenti della digos genovese avevano scoperto che idue frequentavano la moschea di via Prè e che si sarebberoauto-indottrinati attraverso internet e social network. Uno deidue avrebbe anche compiuto, nel 2016, due “strani” sopralluoghial centro commerciale Fiumara di Sampierdarena.

