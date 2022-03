Keravan Kerala: Un modo lussuoso per esplorare l'entroterra del Kerala

Il termine "Partner Content" viene utilizzato per descrivere il contenuto del marchio che viene pagato e controllato dall'inserzionista piuttosto che dal team editoriale di Euronews. Questo contenuto è prodotto dai dipartimenti commerciali e non coinvolge lo staff editoriale di Euronews o i giornalisti della redazione. Il partner finanziatore ha il controllo degli argomenti, del contenuto e dell'approvazione finale in collaborazione con il dipartimento di produzione commerciale di Euronews.

Immaginate la scena: le risaie passano, come un tappeto verde su uno sfondo di cielo blu. Le case coloniche dalle tegole rosse si stagliano sul paesaggio. Ti siedi e sorseggi il tè, guardando la bellezza del Kerala attraverso le finestre panoramiche. Presto le pianure costiere si fondono con i piedi della catena montuosa del Nilgiris.

Benvenuti a Keravan Kerala - un modo nuovo e incantevole di sperimentare la bellezza di questo stato dell'India del sud, noto anche come God's Own Country.

Dopo aver offerto ai turisti l'esperienza unica delle case galleggianti su Backwaters trent'anni fa, Kerala Tourism ha lanciato Keravan Kerala, un'esperienza di vacanza sicura, personalizzata e rispettosa della natura. Seduti nel vostro veicolo privato e all'avanguardia, potrete esplorare la bellezza rustica dei borghi dell'entroterra oltre i soliti siti turistici.

"Lanciato nel settembre 2021, Keravan Kerala è la nostra risposta alla pandemia di Covid", ha detto il signor Krishna Teja, direttore, Kerala Tourism Department. "Vogliamo che i turisti esplorino di più il nostro bellissimo stato in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente", ha aggiunto. L'iniziativa creerà roulotte e parcheggi per roulotte esclusivi in tutto lo stato.

Le roulotte sono veicoli eleganti, costruiti su misura, con tutte le comodità e i lussi necessari per coccolarvi durante il vostro viaggio nel cuore del Kerala. Ogni veicolo è dotato di aria condizionata e di un divano letto, angolo cottura con frigorifero e forno a microonde, tavolo da pranzo e toilette privata. La connettività Internet e le strutture audio-video permettono l'intrattenimento e la comunicazione a bordo.

La sicurezza dei turisti è fondamentale, e ogni pullman è dotato di GPS e di tracciamento in tempo reale tramite l'app del turismo del Kerala.

In un mondo post-covid, queste roulotte offrono un modo unico e sicuro per sperimentare la bellezza mozzafiato dell'entroterra del Kerala senza doversi preoccupare delle prenotazioni dei singoli hotel.

Nell'ambito dell'iniziativa Keravan Kerala, Kerala Tourism promuoverà i caravan park attraverso partnership private e semi-private. Questi parchi per roulotte, situati in o vicino ad alcune delle migliori attrazioni turistiche come le piantagioni e gli eco-hotel, saranno progettati esclusivamente per le roulotte.

"Il nostro obiettivo con questo progetto è di permettere ai turisti di esplorare le zone nascoste del Kerala", ha detto il signor Teja.

I parchi avranno tutti i comfort e i servizi necessari per un soggiorno confortevole per i turisti. Operando 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, offriranno strutture come reception, cucina, sala da pranzo, dormitorio, bagni, così come sistemi di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti. Inoltre, pattuglie di sicurezza 24 ore su 24 e telecamere vi assicureranno di godervi le vostre vacanze in pace.

Il turismo in Kerala si è concentrato sulla sostenibilità e l'inclusività.

"A Kerala Tourism, siamo pionieri nel turismo responsabile in India", ha detto Teja. Vogliamo dare la possibilità agli imprenditori e alle comunità locali di creare parchi e gestire roulotte".

"L'esperienza della carovana stessa permette anche alle comunità locali di beneficiare delle attività turistiche", ha detto il signor Teja. Gli autisti e il personale dei parcheggi per roulotte saranno persone del posto. Sono addestrati e portano una ricchezza di conoscenze locali per offrire ai turisti più di una vacanza superficiale.

I veicoli sono certificati secondo lo standard BS-VI, che è il più recente standard ambientale in India, e sono dotati di sistemi ecologici di gestione, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti.

Secondo il documento politico, anche i proprietari di ulteriori terreni e piantagioni nell'entroterra dello stato possono beneficiare di questa iniziativa allestendo parchi per una o due roulotte. Questi saranno valutati da Kerala Tourism, garantendo così alti livelli di qualità e sicurezza per i turisti. Kerala è già rinomato per i suoi homestay, e Keravan Kerala non fa che migliorare questa esperienza.

Viaggiando nella carovana, sperimenterete stili di vita e comunità locali attraverso le iniziative di turismo responsabile del governo del Kerala. Queste iniziative stanno aiutando a creare più opportunità di lavoro per gli artigiani, gli artisti e le donne della regione.

Kerala Tourism fa ogni sforzo per garantire che l'iniziativa Keravan Kerala sostenga un turismo responsabile e non abbia un impatto negativo sull'ambiente o sulle comunità locali.

15 roulotte e cinque parchi saranno operativi entro la fine di marzo, secondo il signor Krishna Teja.

"Abbiamo ricevuto un enorme interesse dai turisti per questa impresa", dice Krishna Teja. "Presto, apriremo le prenotazioni direttamente sul nostro sito web e sulla nostra app".

Le case galleggianti del Kerala sono conosciute in tutto il mondo e sono in cima all'agenda turistica. Keravan Kerala è un cambio di paradigma, che soddisfa le esigenze dei turisti moderni in uno scenario post-covo dove sicurezza, comfort e sostenibilità sono fondamentali. Keravan Kerala offre esperienze uniche ai turisti mentre apre nuove strade per la popolazione locale per beneficiare del turismo nello stato. Combina le comodità di lusso delle roulotte con la bellezza naturale del Kerala e le pratiche di turismo responsabile.

Keravan Kerala è veramente un'iniziativa visionaria, una prima per l'India e un'esperienza da non perdere per il viaggiatore mondiale.

Gasper DSouza