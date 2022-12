La febbre del calcio contagia Dubai e non solo per la Coppa del Mondo.

Dubai è una destinazione che investe nel calcio, come stanno scoprendo i turisti che affollano l'Emirato e che possono assistere alle partite dei Mondiali, che si svolgono in Qatar.

Emirati e Qatar, i luoghi dei tifosi di calcio

L'aeroporto Dubai World Central (DWC) garantisce fino a 120 navette al giorno per il Qatar. Vicino agli Emirati Arabi Uniti, i voli per il Qatar durano circa un'ora. Ma molti tifosi sono felici di rimanere a Dubai per assistere al torneo.

La città ha investito molto in vaste zone per i tifosi, realizzando strutture vip con posti a sedere e sistemi audio ad alta tecnologia per catapultare gli spettatori nel cuore dell'azione.

Una delle 6 sole strutture ufficiali del Fifa Fan Festival, il BudX FIFA Fan Festival al Dubai Harbour è gestito dalla società di eventi locale BRAG e può accogliere fino a 10.000 fan al giorno.

L'amministratore delegato Ramzi Nakad ritiene che l'elevato standard delle strutture abbia indotto la FIFA a selezionare Dubai come destinazione ufficiale della Fan Zone: "Siamo molto orgogliosi di ospitare un Fan Festival ufficiale della FIFA. Dubai è la città del futuro. Ha tutte le infrastrutture necessarie per un'ospitalità di spessore - afferma Nakad - Al porto di Dubai è stato costruito il nuovo terminal crociere. È situato in una posizione perfetta per il Fan Festival. Ha lo splendido sfondo e la vista mozzafiato del Jumeirah Beach Residence, oltre alla spiaggia e all'isola Bluewaters. È persino possibile guardare le partite da uno yacht".

I club per tifare la squadra del cuore

A Dubai, che registra una popolazione di circa l'80-90% di espatriati, gli appassionati di calcio possono ritrovarsi in un club di tifosi dedicato; quasi tutte le squadre più importanti sono rappresentate nella fiorente arena dei fan club di Dubai.

Kieran Lindsay è il presidente di England in Dubai, il club di tifosi dell'Inghilterra: "Da diversi anni mi occupo del club dei tifosi dell'Inghilterra a Dubai, che si riunisce in diverse sedi durante i grandi tornei, come gli Europei e la Coppa del Mondo - dice Lindsay - Quest'anno abbiamo avuto il piacere di ospitare il raduno presso la McGettigan's Fan Zone di Dubai: 5.000 tifosi che possono guardare le partite sui megaschermi, non c'è niente di meglio".

Peter Redding, residente a Dubai, conduce un programma di chat calcistica dal vivo e online prima di ogni partita.Situato presso il The Dubliner's di Le Meridien Dubai, lo spettacolo prevede una chat in diretta con calciatori famosi, sia di persona che in collegamento video. La partecipazione di persona è gratuita e i tifosi possono anche partecipare online da qualsiasi parte del mondo per porre domande agli ospiti.

Strutture all'avanguardia per calciatori dilettanti e professionisti

Precision Football è invece un impianto sportivo all'avanguardia con campi multipli e un centro tecnologico dove i giocatori - professionisti e non - possono affinare le loro capacità.

I dispositivi per l'allenamento includono sistemi di realtà virtuale - che consentono agli utenti di allenarsi in realtà alternative, come ad esempio nello 'stadio virtuale di Wembley' - e una serie di paddock circolari, chiamati Icons, dotati di luci che aiutano i calciatori a migliorare la loro abilità.

I giocatori si posizionano al centro del paddock e calciano un pallone verso le luci che diventano verdi all'interno della barriera, segnando un punto per ogni bersaglio centrato. Utilizzate da professionisti d'élite, le attrezzature del centro sono a disposizione di tutti i visitatori.

I giocatori pronti a impegnarsi a lungo termine in questo sport possono partecipare ad accademie tenute da ex calciatori professionisti.

L'ex calciatore della Premier League Danny Guthrie è l'allenatore capo della Football Academy, una scuola calcio per giocatori dai 4 ai 18 anni. La squadra di punta, denominata EPC (Elite Performance Centre), gioca a livello professionistico nella terza divisione degli Emirati Arabi Uniti.