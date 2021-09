La rivoluzione dei robot nelle strade e nei negozi di Dubai

Nell'immaginario collettivo i robot sono protagonisti di storie di fantascienza ambientate in un futuro lontano. Tuttavia con gli ultimi progressi nella tecnologia dell'intelligenza artificiale i robot stanno diventando sempre più parte della nostra vita quotidiana.

L'amministratore delegato e fondatore di Delivers.ai, Ali Yarali, prevede che i droni volanti saranno operativi nelle città di tutto il mondo tra circa sette anni. Anche se la tecnologia dei robot di consegna ha fatto passi da gigante negli ultimi dieci anni, ci sono regolamenti rigorosi per i robot e i droni. Questi regolamenti servono a garantire la sicurezza sulle strade e nei cieli.

Attualmente, Delivers.ai sta usando i suoi robot per le consegne su alcune strade in Spagna, Regno Unito e Dubai. In queste località i robot devono rispettare le stesse norme di sicurezza degli e-scooter. I robot di consegna hanno molti vantaggi, come la riduzione della congestione del traffico grazie al minor numero di moto. Questo, a sua volta, riduce la quantità di inquinamento associato al consumo di carburante. Con la pandemia la riduzione dei contatti umani garantita dall'uso dei robot per le consegne è diventata un ulteriore vantaggio per la sicurezza.

"Se si desidera una consegna senza contatto umano - spiega Yarali - è sufficiente scegliere l'opzione di consegna con un robot. Grazie all'app della piattaforma è possibile tracciare la consegna e seguire gli spostamenti del robot".

Il Robo Cafe, situato nella città del festival di Dubai, offre anche un contatto umano ridotto. L'esperienza culinaria è garantita da tre grandi robot e alcuni robot camerieri di dimensioni inferiori, che sono tutti completamente integrati. Una volta che i tre robot principali hanno preparato cibo e bevande, i robot camerieri li portano al tavolo.

I robot usati al Robo Cafe sono stati progettati e costruiti negli Emirati Arabi Uniti. Vista la loro popolarità i proprietari stanno cercando di aprire altri Robo Cafè in tutto il mondo. Quando gli è stato chiesto se vede i robot sostituire i tradizionali baristi umani, Houklaimi ha detto: "Perché no? Il mondo sta diventando sempre più digitalizzato e intelligente. L'uso della tecnologia robotica nel settore delle bevande è un passo nella giusta direzione per il futuro".