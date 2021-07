Akmo, artista, cantante e imprenditrice a soli 24 anni

"L'arte fa parte della mia vita da quand'ero piccola: dipingere, esibirmi, cantare. Quando sono arrivata a Dubai cinque anni fa non avrei mai immaginato di diventare un'imprenditrice". Scoprite la storia di Akmo.

Un'infanzia all'insegna dell'arte

Akmo ha 24 anni, è artista e imprenditrice. L'arte fa parte della sua vita da quand'era piccola, in modi diversi: "Dipingere, fare ceramica e cantare" nel suo paese, il Kirghistan, le veniva naturale.

Ci racconta che "Alla fine degli anni '90, spegnevano le luci dopo le 23:00, quindi con la mia famiglia ci sedevamo intorno alle candele, mio padre suonava la chitarra e io cantavo con lui".

Ogni volta che passava davanti al conservatorio locale, prosegue, "Li sentivo cantare, e io rimanevo lì a guardare". Ha poi partecipato a una gara canora internazionale in Asia vincendo un premio come artista speciale: "È così che sono stata ammessa al conservatorio", ricorda.

L'arrivo a Dubai

Akmo ha poi dovuto prendersi una pausa dagli studi per lavorare e sostenere la sua famiglia. Si è trasferita a Dubai all'età di 18 anni, con l'intenzione di rimanere per un anno. Ma, dice, "Quando sono arrivata a Dubai e ho cominciato a lavorare e a scambiare esperienze con altri artisti di paesi diversi, mi sono resa conto che stavo imparando molto di più qui di quel che avevo imparato a scuola o all'università. È allora che mi sono resa conto di trovarmi nel posto giusto, dove potevo davvero realizzare il mio potenziale".

Dopo aver insegnato musica per tre anni, ha iniziato la sua carriera di cantante in diversi locali di Dubai tra cui il Burj Khalifa: "Mi sono esibita per celebrità come Hugh Jackman e altre star dello sport e della musica".

L'esperienza imprenditoriale

A causa della pandemia di Covid i concerti si sono interrotti, e Akmo è tornata a dipingere. È allora che le è venuta l'idea di ARTfem - un'esperienza di pittura guidata di tre ore.

"Facevo il pieno ogni settimana, ogni evento faceva il tutto esaurito. ARTfem è diventata una destinazione dove andare il weekend -, dice. - Quando sono arrivata a Dubai cinque anni fa non avrei mai immaginato di diventare un'imprenditrice".

Akmo sta ora lavorando a un'attività di e-commerce "per poter fornire l'esperienza ARTfem alle persone a casa". Nel frattempo sta anche costruendo il suo portfolio di quadri da mettere in mostra ad Art Dubai 2022". “Dubai mi ha sorpresa in modi inimmaginabili - conclude -. Non vedo l'ora di scoprire quali altre sorprese ha in serbo per me.”.