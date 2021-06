Donne in piazza a Barcellona e in altre città spagnole per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza perpetrata ai danni di donne e bambini.

Migliaia di persone hanno partecipato alle manifestazioni in tutta la Spagna dopo il ritrovamento del corpo di Olivia, sei anni, la più grande delle due sorelle rapite dal padre più di un mese fa. Paese sotto shock dopo che gli investigatori hanno trovato il cadavere della piccola sul fondo del mare vicino alle isole Canarie.

La polizia ha confermato che il corpo trovato in un sacco e legato a un'ancora a una profondità di circa 1.000 metri (3.200 piedi) apparteneva a Olivia.