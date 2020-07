DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) - Per nuova puntata di "Interview", siamo in compagnia dell'Ambasciatore dell'Unione Europea negli Emirati Arabi Uniti, il diplomatico italiano Andrea Matteo Fontana.

- Jane Witherspoon, giornalista di Euronews

Ambasciatore, grazie mille per essersi qui con noi.

Può cominciare con dirmi qual è il suo ruolo qui negli Emirati Arabi Uniti?

Andrea Matteo Fontana, Ambasciatore dell'UE negli Emirati Arabi

"Abbiamo aperto la delegazione dell'Unione Europea qui nel 2013, e il motivo è che volevamo rafforzare la nostra cooperazione con questo paese. Quindi il mio ruolo qui è quello di intensificare le relazioni bilaterali con gli Emirati Arabi, ma anche di spiegare aIla popolazione e all'opinione pubblica di cosa si occupa l'UE".

"Le relazioni tra Unione Europea e Emirati Arabi sono in costante miglioramento"

- Jane Witherspoon, giornalista di Euronews

Come descriverebbe le attuali relazioni tra l'UE e gli Emirati Arabi?

Andrea Matteo Fontana, Ambasciatore dell'UE negli Emirati Arabi

"Ora il rapporto è buono. Credo che stiamo crescendo. Penso che abbiamo delle potenzialità e che siano strategiche. E penso che il nostro interesse qui sia quello di lavorare con gli Emirati Arabi su diversi filoni. Questo è importante.

Siamo uno dei principali sbocchi commerciali per gli Emirati Arabi. L'anno scorso abbiamo avuto un commercio di beni che si aggirava intorno ai 15 miliardi di euro. E questo ci colloca tra i primi tre partner commerciali degli Emirati. Per noi gli investimenti sono importanti. Qui ci sono molti investitori europei, ma si tratta anche di come guardare al futuro e di come possiamo scambiare conoscenze ed esperienze. E sto pensando alla diversificazione economica. Penso che questo sia un tema molto importante per gli Emirati Arabi, che vogliono diversificare un'economia che si basava solo sul petrolio e che ora vogliono cambiare".

"Abbiamo bisogno di protezione, non di protezionismo"

- Jane Witherspoon, giornalista di Euronews

Lei ha menzionato le strategie chiave che sta attuando, in particolare per il lavoro e l'economia. Questo è molto difficile da portare avanti nel clima attuale. Questa è una pandemia globale che stiamo attraversando tutte. Quali sono le sfide che ne derivano, soprattutto per queste aree?

Andrea Matteo Fontana, Ambasciatore dell'UE negli Emirati Arabi

"Penso che, in poche parole, la crisi abbia dimostrato che la globalizzazione è importante. Ma una crisi come questa colpisce tutti e le conseguenze sull'economia, sugli approvvigionamenti, sulle forniture, sull'essere al posto giusto e nel momento giusto, sono enormi e difficili da risolvere a breve termine. Penso che abbiamo bisogno di protezione, ma non di protezionismo. Non vogliamo l'isolamento. Vogliamo una continua collaborazione globale".

"Gli espatriati europei devono sentirsi a casa negli Emirati Arabi"

- Jane Witherspoon, giornalista di Euronews

Ci sono molti espatriati dell'UE che vivono qui. Quanto è importante sapere di avere una rappresentanza europea negli Emirati e che questo lavoro va avanti dietro le quinte?

Andrea Matteo Fontana, Ambasciatore dell'UE negli Emirati Arabi

"Per questo, il mese di aprile è stato incredibilmente intenso per tutti noi, soprattutto per i colleghi delle ambasciate, che hanno cercato di trovare gli aerei giusti per far tornare i connazionali nei diversi paesi europei.

E questo fa parte di un enorme sforzo che l'Unione Europea ha intrapreso insieme agli Stati membri in tutto il mondo, dove abbiamo fatto in modo che più di mezzo milione di turisti potessero tornare nelle loro case in Europa.

E poi la sfida principale è che i residenti ritornino qui. Ma penso che con la graduale riapertura del paese e con i protocolli che gli Emirati Arabi stabilito ora negli aeroporti, nelle prossime settimane, risolveremo insieme questo problema. E una cosa che ha avuto molto successo in questo paese, credo, è l'alto grado di sperimentazione che le autorità hanno messo a disposizione di tutte le persone che vivono qui. E questo è stato, credo, uno dei fattori determinanti che hanno portato ora il paese a riaprire e Dubai a ricominciare ad accogliere i turisti, fin da subito".

Un momento dell'intervista di Jane Witherspoon ad Andrea Matteo Fontana.

"Solidarietà ai paesi meno fortunati"

- Jane Witherspoon, giornalista di Euronews

Parlando di una futura fine crisi: qual è il ruolo dell'UE in Europa e quale sarà il ruolo degli Emirati Arabi, nel piano di uscita da questa crisi globale?

Andrea Matteo Fontana, Ambasciatore dell'UE negli Emirati Arabi

"Per l'Europa, penso che la sfida sarà quella di uscirne insieme. Abbiamo gradualmente eliminato le restrizioni di circolazione che erano state poste all'inizio per motivi di sicurezza. Così ora l'UE si sta aprendo di nuovo. Si può viaggiare liberamente all'interno dell'Unione. E poi abbiamo anche guardato fuori dall'UE, per l'importanza della solidarietà con i paesi che hanno meno possibilità dell'Europa".

"750 miliardi di euro per la ripresa"

- Jane Witherspoon, giornalista di Euronews

"A livello globale, l'economia ha preso un po' di bastonate durante questa pandemia. Sapete quali strategie post pandemiche devono essere adottate per essere sicuri di superare questo periodo?"

Andrea Matteo Fontana, Ambasciatore dell'UE negli Emirati Arabi

"Sarà una sfida per tutti noi. Siamo onesti: l'economia ha preso una bella batosta a causa della crisi. E questa è la crisi più grave che l'UE abbia mai avuto in tutta la sua storia. Il prodotto interno lordo di alcuni Stati membri e di molti paesi del mondo quest'anno si ridurrà del 5-10%. È una cosa senza precedenti dai tempi della Grande Depressione, all'inizio del secolo scorso.

Le sfide sono enormi. Molte persone stanno perdendo il lavoro. Molte aziende stanno chiudendo. Quindi questa è un'opportunità per i governi, di fronte a organizzazioni internazionali come l'UE di dimostrare che la nostra risposta può fare la differenza".

"A livello di UE abbiamo proposto un programma che sarà finanziato con 750 miliardi di euro. Si tratta di una somma di denaro molto importante che viene messa a disposizione.

Questa proposta, che deve ancora avere l'approvazione di tutti gli Stati membri, è qualcosa che guarda all'economia del futuro". Andrea Matteo Fontana Ambasciatore UE negli Emirati Arabi

"Libertà di manovra ai governi nazionali"

- Jane Witherspoon, giornalista di Euronews

Ma quanta autonomia deve essere lasciata ai governi locali in tutta Europa, per rimettersi in piedi e rimettere in moto il loro paese?

Andrea Matteo Fontana, Ambasciatore dell'UE negli Emirati Arabi

"Gli Stati membri rimangono responsabili delle loro scelte economiche. L'UE è lì per sostenerle, non per imporle. Ma penso che la cosa più importante sia cercare di avere una risposta comune a quello che è un problema comune. E poi, insieme, penso che possiamo superare questa crisi. Ma non può esserci una sola ricetta per tutti gli Stati membri, perché le economie sono diverse, la demografia è diversa. Quindi, dobbiamo lasciare loro un certo margine di manovra nell'adottare le scelte ritenute giuste".

L'Expo di Dubai: "Collegare le menti, creare il futuro"

- Jane Witherspoon, giornalista di Euronews

Qui negli Emirati Arabi Uniti abbiamo l'Expo2020 che si terrà, però, l'anno prossimo a Dubai. Perché è importante che sia un successo e che contribuisca all'economia locale?

Andrea Matteo Fontana, Ambasciatore dell'UE negli Emirati Arabi

"Io sarò il commissario generale dell'UE durante l'Expo, e credo che l'importanza di ciò stia già cambiando, aumentando. Credo che sia difficile prevedere cosa succederà fino al prossimo anno. Ma credo che l'Expo2020 sarà uno dei primi eventi globali dopo che la pandemia sarà finita o diminuita in modo sostanziale, grazie a tutti gli sforzi che stiamo investendo nella ricerca del vaccino. Sarà quindi uno dei primi eventi in cui potremo scambiarci esperienze e imparare gli uni dagli altri. E per questo, credo che il motto sia ancora più appropriato: "Collegare le menti, creare il futuro". Vedremo come insieme possiamo creare un futuro più sostenibile, dove ci sia più solidarietà".