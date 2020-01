Non solo negli Stati Uniti o in Venezuela, i murales del campione Kobe Bryant - scomparso in un incidente mortale con il suo elicottero schiantatosi in California - si diffondono a vista d'occhio in tutto il mondo. L'ultimo avvistato a Manila nelle Filippine.

Un collettivo di artisti si è riunito a Taguig e insieme hanno dipinto l'amato Kobe Bryant in un abbraccio con la figlia 13enne - anche lei perita nell'incidente d'elicottero sul cortile di un campo da basket.