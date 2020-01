La comunità cinese in Costa Rica ha celebrato il Capodanno lunare , noto anche come Giornata della cultura cinese. Le attività si sono svolte nel viale di Chinatown, dove i partecipanti hanno potuto conoscere usi, tradizioni,cultura e gastronomia di questo antico popolo. Tang Heng, ambasciatore cinese in Costa Rica, ha sottolineato il contributo dato dagli immigrati cinesi allo sviluppo del Paese, nonché la fratellanza di entrambe le nazioni.

