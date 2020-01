Il commissario capo dell'Australian Transport Safety Bureau (ATSB), Greg Hood, ha detto ai giornalisti che gli investigatori hanno recuperato il registratore della cabina di pilotaggio e l'hanno portato a Canberra per farlo analizzare. Sono ancora ignote le cause dell'incidente.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.