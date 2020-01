Ancora in piazza i francesi, per il 51esimo giorno della mobilitazione (iniziata lo scorso 5 dicembre) contro la riforma delle pensioni , presentata proprio questo venerdì al Consiglio dei Ministri. Nelle immagini, che vedete qui sopra, la manifestazione per le strade di Parigi. Secondo il sindacato CGT, hanno partecipato oltre 350.000 persone.

