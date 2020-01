La carovana dei migranti provenienti dall'Honduras ferma al confine col Messico

Oltre 4.000 migranti provenienti dall'Honduras hanno attraversato il Guatemala e premono per entrare in Messico, che per ora non lascia passare nessuno.

Ci sono famiglie intere ma anche madri sole, più di un terzo sono minori e donne incinte, secondo il rapporto diffuso dall’Onu.

La 'carovana della speranza' si è messa in cammino nel tentativo di raggiungere gli Stati Uniti. Le ore appena trascorse sono state drammatiche alla frontiera tra Guatemala e Messico, sul rio Suchiate. La guardia nazionale messicana ha impedito il transito, usando le maniere forti e i gas lacrimogeni per contenere i tentativi di forzare il blocco, mentre in tanti cercavano di passare la frontiera attraverso il fiume.