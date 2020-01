Sri Lanka: sfilata di elefanti alla celebrazione buddista

Migliaia di persone hanno assistito alla sfilata di elefanti cominciata davanti al tempio di Kelaniya, in Sri Lanka, per celebrare una festività buddista. Ornati in costumi scintillanti, gli animali hanno sfilato assieme a ballerini e musicisti lungo le strade della periferia della capitale Colombo.

