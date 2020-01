Migliaia di persone si sono riunite a Lisbona, Porto e Funchal, per festeggiare il nuovo anno e l'inizio del nuovo decennio. Nella capitale è stata la famosa Praça do Comercio ad essere invasa.

Migliaia di persone hanno festeggiato e ammirato i fuochi d'artificio all'Aia e a Rotterdam. La maggior parte del Paese è stata coperta da una fitta nebbia per tutto il giorno, che si è però dissipata appena in tempo per poter assistere agli spettacoli.

I festeggiamenti per il 2020 in Croazia, Paesi Bassi e Portogallo

