Il 2020 è già arrivato a Sydney!

Oltre un milione di persone ha invaso il porto di Sydney e le zone circostanti, per accogliere il nuovo anno, nonostante l'emergenza incendi che sta devastando il Nuovo Galles del Sud, lo stato più popoloso dell'Australia. I fuochi d'artificio delle 21:00 (ora locale) sono stati ritardati di 15 minuti, a causa del forte vento, ma hanno poi illuminato gli occhi dei presenti. Alcune città hanno annullato i festeggiamenti di Capodanno, a causa del divieto totale di utilizzo di fuochi d'artificio, in vigore in tutto il Nuovo Galles del Sud, per prevenire nuovi incendi.