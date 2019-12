In Cina atmosfera magica al parco delle sculture di neve

Un’esperienza immersiva in un parco di ghiaccio circondati da sculture di neve: la propone il Mudanjiang Snow Castle Park che, giunto alla 19esima edizione, ha aperto i battenti in Cina nella provincia nordorientale di Heilongjiang. Su un’aerea di 60.000 metri quadri , il parco delle favole è popolato da 80 sculture dal design elaborato: per realizzarle sono stati usati circa 22.000 metri cubi di neve. I turisti, adulti e bambini, rimangono a bocca aperta davanti alla bellezza delle opere.

