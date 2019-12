La cicatrice di Betlemme, l'ultima opera di Banksy

Banksy , il misterioso artista e writer inglese, ha scelto ancora una volta Betlemme, per il suo ultimo lavoro . Esposta all'ingresso del suo hotel, il "Walled off", nei pressi del Muro di protezione di Israele, "La cicatrice di Betlemme" raffigura una Natività modificata : una piccola mangiatoia, posta di fronte a pezzi di muro trapassato da quella che sembrerebbe una granata, ma allo stesso tempo a una stella. Sul muro ci sono scritte che inneggiano alla pace e all'amore.

