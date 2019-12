In Cina la corsa dei droni con concorrenti da tutto il mondo

Concorrenti da tutto il mondo si sono riuniti a Xiangshan in Cina per correre con i loro droni lungo un percorso di 630 metri, largo solo 4 e completo di 16 ostacoli. I piloti hanno fatto sfrecciare i droni fino a 180 chilometri all'ora, indossando una cuffia particolare che fornisce loro i video in tempo reale.

