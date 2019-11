Hong Kong: occupato pacificamente il Politecnico

Oltre 100 studenti, accompagnati da decine di manifestanti della cosiddetta Rivoluzione degli ombrelli, hanno occupato pacificamente questo sabato il Politecnico di Hong Kong , nel quartiere di Kowloon. Gli studenti hanno dormito nelle tende e hanno ricevuto sostegno e viveri dai manifestanti e sostenitori. Vogliono mantenere il controllo del campus, fino a quando il governo non accetterà le loro richieste: le dimissioni dell'amministratore delegato della città-stato e una maggiore democrazia. Il campus è adiacente a un'importante galleria stradale che porta all'isola di Hong Kong, chiusa per giorni, dopo che i dimostranti avevano dato fuoco ai caselli.

