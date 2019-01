Non solo musica e fuochi d'artificio. Ad Akita in Giappone il capodanno si festeggia con le maschere. Come vuole la tradizione, grandi e piccini la notte del 31 dicembre salutano l'arrivo dell'anno nuovo indossando maschere demoniache e costumi di paglia per scacciare gli spiriti maligni. Un invito alla fortuna.