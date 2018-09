Attaccato da un polpo... lanciato da una foca: l'incredibile avventura di Kyle

Quando è uscito con il kayak assieme ad alcuni amici per provare la sua nuova GoPro al largo dell'isola di Kaikoura, in Nuova Zelanda, Kyle Mulinder non si aspettava certo di essere schiaffeggiato da un polpo... lanciatogli addosso da una foca. A raccontare l'incredibile vicenda è stato lo stesso Kyle su Instagram. "Dopo aver pagaiato per qualche minuto abbiamo notato una foca che lottava con un polpo - si legge nel post -. Prima che potessimo fare qualcosa i due animali si sono avvicinati e sono stato colpito al viso. Non so chi dei tre sia rimasto più sorpreso, la foca, il polpo o me. Il polpo è rimasto attaccato sul fondo del kayak per un po' di tempo prima che la nostra guida riuscisse a staccarlo con un remo".