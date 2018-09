Nations League, tocca a Italia-Polonia

Stasera a Bologna l'Italia di Mancini sfida la Polonia nella prima giornata dei gironi della Nations League, competizione Uefa che mette in palio il posto per l'Europeo. Per quanto riguarda il modulo da opporre ai polacchi, si va verso il 4-3-3 già proposto nelle amichevoli di maggio e giugno scorsi. Sugli uomini in campo, in forse l'impegno di Balotelli dal primo minuto per i troppo pochi minuti nelle gambe. Sicura la fascia di Capitano che sarà affidata a Chiellini. il duo Benassi-Pellegrini verso un posto da mezzali. In avanti Bernardeschi e Insigne con Jorginho regista. In panchina tanti giovani, Mancini spiega il perché.