Slovacchia: in mostra le foto "belliche" di Francesco Zizola

Francesco Zizola, fotografo:

"Quando i diritti delle persone vengono sistematicamente violati in un Paese, se ciò accade peraltro senza l'attenzione dei mezzi di informazione, penso sia importante per qualcuno andare a documentarlo".

Zizola è stato il vincitore del World Press Photo of the Year nel 1996 e, pochi giorni fa, del premio "Giornate degli Autori" alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia, come regista del cortometraggio "As If We Were Tuna".

La mostra è visibile a Bratislava, presso la chiesa Klarisky, sino al 23 settembre prossimo.